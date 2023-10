Travis' Mama Donna Kelce ist begeistert von Taylor Swift

Sie ist wohl auch ein Fan von Taylor Swift (33)! Die Sängerin soll schon seit einigen Wochen Travis Kelce (33) daten. Sie selbst heizt die Gerüchteküche ordentlich an, denn schon zweimal besuchte sie ein Footballspiel des NFL-Stars! Von der Zuschauertribüne feuerte die "All Too Well"-Interpretin den Kansas-City-Chiefs-Spieler an. Dabei schien sie sich auch super mit dessen Mutter Donna zu verstehen. Und die soll auch ganz begeistert von Taylor sein!

"Donna ist eine Mutter, die nur das Beste für ihre Kinder will", führt ein Insider gegenüber Daily Mail aus. Offenbar hat der Tight End schon den Segen von seiner Mama Donna bekommen! "Nach den letzten Wochen mit all dem, was mit Taylor und ihrem Sohn passiert ist, denkt sie, dass Taylor so ein liebenswerter Mensch ist. Sie möchte, dass Travis glücklich ist und Taylor war so lieb zu Donna, sie haben beide richtig Sympathie füreinander", erklärt die Quelle.

Zum Sonntagsspiel der Chiefs gegen die New York Jets kam Taylor aber nicht alleine – sie hatte andere prominente Gäste im Schlepptau: Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (46) waren an der Seite der 33-Jährigen. Auch Hugh Jackman (54) und Antoni Porowski saßen mit in der Lounge!

Taylor Swift beim Spiel von Travis Kelce

Travis Kelce mit seiner Mama Donna

Taylor Swift, Blake Lively und Ryan Reynolds, 2023

