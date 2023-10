Was Ernstes? Zwischen Mrs. Marlisa und Nico Legat läuft was

Was läuft da zwischen den beiden? Nico Legat machte sich durch seine Teilnahme bei Temptation Island einen Namen, als er dort seiner Freundin Sarah Liebich fremdgegangen war. Derzeit gilt der Sohn von Thorsten Legat (54) als Single. Doch jetzt scheint er mit jemand Neuem anzubandeln – und sie ist keine Unbekannte: Mrs.Marlisa plaudert aus, dass etwas zwischen ihr und Nico läuft!

In der neuen Folge von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben verrät die Influencerin ihrem Kumpel Jonathan Steinig (27), dass sie den Realitystar datet. "Nico und ich haben uns durch Instagram kennengelernt. Noch vor 'Temptation Island' tatsächlich, noch bevor es ausgestrahlt wurde. Wir hatten gleich eine gute Verbindung zueinander und haben uns gut verstanden. Wir haben uns ein paar Mal schon getroffen, er war in Berlin und ich war in Köln", erklärt Marlisa. Erst sei alles eher freundschaftlich gewesen, aber nicht lange: "Dann hatten wir auch unseren ersten Kuss, als er in Berlin war. In einem Klub auf der Toilette und wir wurden dabei auch erwischt."

Die beiden lassen es aber langsam angehen und lernen sich "auf cool und chillig" kennen – immerhin wohnt Marlisa in Berlin und Nico in Köln. Bald wird der Tattooliebhaber allerdings auch zu "B:Real" hinzustoßen! Vorab gab Marlisa auch schon im Promiflash-Interview am Rande der Dreharbeiten zu, dass sie das ganz gut findet: "Ich freue mich sehr auf Nico Legat!"

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Teilnehmerin

RTLZWEI Nico Legat, "B:Real"-Star

Nicole Kubelka / Future Image Mrs.Marlisa im Juli 2023 in Berlin

