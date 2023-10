Nach seiner Trennung: Hugh Jackman genießt einen Männerabend

Hugh Jackman (54) lenkt sich erfolgreich ab. Im vergangenen Monat hatte der Schauspieler bekannt gegeben, dass er und seine Ehefrau Deborra-Lee Furness (67) sich scheiden lassen. Das einstige Traumpaar ist schon seit 27 Jahren miteinander verheiratet. Seit der überraschenden Trennung konzentriert sich der X-Men-Darsteller ganz auf sich selbst und will auch optisch einen Neuanfang starten. Nun verbrachte Hugh einen entspannten Grillabend mit Freunden.

Auf Instagram teilt der frisch gebackene Single gerne Einblicke in sein Privatleben und macht auch nach der Trennung fleißig damit weiter. Nun zeigt Hugh einen Schnappschuss, der ihn lachend in einer reich gedeckten Küche zeigt. Vor ihm auf der Arbeitsfläche stehen üppige Speisen: zahlreiche Teller mit Fleisch, Beilagen und Wassermelone. "Sonntaggrillen bei Bimbos", schreibt der Produzent dazu und postet noch ein weiteres Bild, das ihn über das ganze Gesicht strahlend Arm im Arm mit seinem Kumpel Andrew Bimson zeigt. Gemeinsam feuerten sie an ihrem Männerabend noch das australische Cricket-Team im TV an.

Offenbar scheint sich Hugh beim Schlemmen nicht zurückzuhalten – um seinen Körper in Form zu halten, trainiert er aber auch hart. Seit der Trennung soll er im Fitnessstudio richtig durchziehen. "Er übertreibt es mit seinem Training und kauft hochmoderne Geräte", behauptete ein Insider gegenüber National Enquirer. Im Netz zeigte der Muskelmann sich auch schon bestens gelaunt beim Krafttraining und ließ die Muckis spielen.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness bei der Met Gala 2023

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman im Okotber 2023

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman, Schauspieler

