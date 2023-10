Wegen Hatern: Sophia Thomalla ist Erfolg nicht so wichtig

Sophia Thomalla (34) zeigt sich gewohnt ehrlich! Schon früh hatte die Karriere der gebürtigen Berlinerin begonnen: 2006 hatte die Tochter von Simone Thomalla (58) ihr Debüt als Schauspielerin in der Krimiserie "Commissario Laurent" gefeiert. Seitdem ging es für Sophia steil bergauf: So arbeitet sie heute auch als Model und Moderatorin – aktuell steht sie für Are You The One – Reality Stars in Love vor der Kamera. Trotz ihrer Megakarriere scheint sich Sophia aber nicht so viel aus ihrem Erfolg zu machen...

Anlässlich der Glückwünsche zu ihrem Geburtstag teilt die 34-Jährige ein Statement auf Instagram, in dem sie – neben ihren Liebsten – den Personen dankt, die es in der Vergangenheit nicht immer gut mit ihr meinten. "Ihr habt mir gelehrt, was es mir bedeutet, erfolgreich zu sein. Nämlich nicht mehr so viel, wie vorher. Was kommt, das kommt, was nicht kommt, kommt nicht. Mit wem ich arbeite, ist mir mittlerweile wichtiger, als was ich arbeite", erklärt Sophia. Durch die Hater habe die Freundin von Alexander Zverev (26) gelernt, "was es heißt, mutige, [...] fleißige Menschen an meiner Seite zu haben".

Für die direkte Ansage wird Sophia von ihren Fans gefeiert. "[Die] beste Ansage seit Langem – bleibe dir treu, mache dein Ding, lebe dein Leben", "Ganz tolles, ehrliches Statement. Und wie viel Wahrheit steckt darin. [Ich] bin einfach nur begeistert" oder "Hierzu gibt es nichts mehr zu sagen. Du bist einfach ein toller Mensch, der sich nicht verbiegen lässt", sind nur einige der zahlreichen Kommentare.

Anzeige

Action Press / Eichentopf, Ulrik Sophia Thomalla im September 2023

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de