60 Meter Weg: Prinz Harry und Meghan für Eskorte kritisiert

Das kommt gar nicht gut an! Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) hatten im Jahr 2020 ihren Rücktritt aus dem Königshaus bekannt gegeben und waren in die USA gezogen, um sich eigenen Projekten zu widmen und aufdringlichen Paparazzi zu entkommen. Dennoch wurden sie im Mai dieses Jahres wohl in New York von Fotografen verfolgt, was beinahe zu einem Unfall führte. Nun sind die Turteltauben erneut in New York – und treffen dort Vorsichtsmaßnahmen. Doch mit diesen verärgern Meghan und Harry ihre Fans!

Wie Daily Mail berichtet, fuhren der Herzog und die Herzogin von Sussex für einen Fußweg von 60 Metern nicht nur mit dem Auto, sondern versuchten sich zudem mit extremen Maßnahmen zu schützen: So begleitete eine Eskorte von sieben SUVs das Paar, welche wiederum von der New Yorker Polizei flankiert wurde. Da sich die Royals sonst sehr für den Umweltschutz einsetzen, kommt diese wenig umweltfreundliche Aktion bei ihren Bewunderern überhaupt nicht gut an. Viele Fans sind empört über das Verhalten des Ehepaars.

Auch im Netz wird die kurze Autofahrt der einstigen Schauspielerin und ihres Mannes stark diskutiert: "Wie kann man die jetzt noch als Umweltschützer ernst nehmen?" und "Ich bin eigentlich großer Fan der beiden, aber das kann ich nicht gutheißen", sind nur zwei der vielen empörten Kommentare, mit denen sich die Sussexes nun auseinandersetzen müssen.

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry bei einem Besuch in Nottingham

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

