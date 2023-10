Ariana Grandes Ex-Mann darf nichts über die Ehe enthüllen!

Die Wahrheit wird die Öffentlichkeit wahrscheinlich nie erfahren. Im Juli war bekannt geworden, dass sich Ariana Grande (30) und Dalton Gomez getrennt haben. Seit vergangener Woche sind die Sängerin und der Immobilienmakler geschiedene Eheleute. Warum genau die zwei ihre Beziehung beendeten, ist nicht so richtig klar. Und das wird wohl auch so bleiben. Denn Dalton darf nichts über die gescheiterte Beziehung offenlegen.

Wie The Blast berichtet, habe das Ex-Paar eine Vereinbarung unterschrieben, in der es erklärt, nichts über die Ehe nach außen sickern zu lassen. So sei Dalton beispielsweise untersagt worden, ein Enthüllungsbuch zu schreiben. In den Gerichtsunterlagen steht, dass sowohl Dalton als auch Ariana damit einverstanden seien, "keine Fotos (und dazugehörige Negative), Tonbänder, Filme oder ähnliche Darstellungen in jeglicher Form, ob jetzt oder später erstellt, oder andere Aufzeichnungen oder Aufnahmen von jeglichen Aspekten jeglicher Aktivitäten in oder an einem Haus, Büro oder anderem Eigentum" zu veröffentlichen.

Doch einige Details schaffen es dann doch noch in die Schlagzeilen. Die 30-Jährige soll mit ihrem "Wicked"-Co-Star Ethan Slater (31) anbandeln. Ein Insider behauptete sogar gegenüber Us Weekly, dass die zwei zusammengezogen sind! "Ethan hat seine Freunde und seine baldige Ex-Frau [Lilly Jay] darüber informiert, dass er mit Ariana dauerhaft in New York zusammenlebt", will der Informant wissen.

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande im November 2022

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit ihrem Hund und ihrem Ehemann, Thanksgiving 2021

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

