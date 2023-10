Darum eskalierte der Sommerhaus-Zoff bei Aleks und Vanessa

Woran scheiterte es bei Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu? Das Reality-Pärchen hatte sich bei Temptation Island V.I.P. kennen und lieben gelernt. Aktuell versuchen sie ihr Glück gemeinsam bei Das Sommerhaus der Stars. Doch es fliegen ordentlich die Fetzen zwischen den beiden – und das vor allem bei den Spielen. Promiflash erklären Aleks und Vanessa nun, was im Spiel schiefgelaufen ist.

In der vierten Folge von "Das Sommerhaus der Stars" krachte es zunächst beim Spiel "Richtig Einlochen". Dabei mussten die Paare die Arme in die Luft heben und so eine Platte mit Bällen balancieren. Vor allem Aleks verlor irgendwann die Geduld, wie er Promiflash erklärt: "Weil Vanessa zu Beginn des Spiels sagte: 'Mach du die Ansagen'. Und als ich es tat, hat sie sich angegriffen gefühlt. Meine Laune nahm dann kontinuierlich ab, da meine Unterarme sehr schmerzten." Vanessa hätte sich eine andere Reaktion von ihrem Partner gewünscht: "Ruhig zu bleiben und aufzuhören, wenn er nicht mehr kann." Gemangelt habe es an "Kommunikation und Verständnis".

Das Sommerhaus hatte für Aleks und Vanessa bereits Konsequenzen, denn es gab wohl einiges zu bereinigen, nachdem die Show abgedreht war. Bei Instagram erzählten die Realitystars ihren Fans, dass die Probleme nach dem Sommerhaus ihre Beziehung beendet hätten. "Ohne Paartherapie wäre das auch nichts mehr geworden", meint Vanessa. Vor allem Aleks habe bestimmte Verhaltensmuster ablegen müssen.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+.

Anzeige

RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Sommerhaus-Kandidaten 2023

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu

Anzeige

RTL Aleksandar Petrovic im Sommerhaus 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de