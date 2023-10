Gary Barlows Frau Dawn wegen Armverletzung im Krankenhaus

Großer Schock für Gary Barlow (52)! Seit über 20 Jahren ist der Take That-Sänger mit seiner Partnerin Dawn Andrews verheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden damals auf der Bühne: Die Britin war tatsächlich früher eine Backgroundtänzerin für Garys Boygroup. In den darauffolgenden Jahren machten ihre drei gemeinsamen Kinder das Glück von Gary und Dawn komplett. Doch nun gab es einen Anlass zur Sorge: Garys Frau musste ins Krankenhaus!

Auf seinem Instagram-Account teilt der 52-Jährige seinen Followern mit, dass Dawn wegen einer Verletzung am Arm in eine Klinik musste. "Die arme Mrs. B. hat es schon wieder getan – dieses Mal das andere Handgelenk – ich bin nicht glücklich", schreibt Gary zu einem Bild von dem bandagierten Arm. Ein Jahr zuvor hatte sich Dawn das andere Handgelenk gebrochen. Warum sich seine Ehefrau genau verletzte, verrät er allerdings nicht.

Schon im vergangenen Jahr hielt Gary seine Fans stets aus dem Laufenden. So schrieb er damals auf der Social-Media-Plattform: "Frau B. hat sich vor vier Wochen das Handgelenk gebrochen. Am Freitag hatte sie eine große Operation – sie hat starke Schmerzen, aber sie ist auf dem Weg der Besserung."

Getty Images Gary Barlow und seine Frau Dawn, 2012

Instagram / officialgarybarlow Gary Barlows Frau Dawn im Krankenhaus

Instagram / officialgarybarlow Take-That-Sänger Gary Barlow und seine Frau Dawn

