Was für ein Meilenstein! Gary Barlow (50), der mit seiner Band Take That in den Neunzigerjahren weltberühmt wurde, feiert heute einen ganz besonderen Tag: seinen Hochzeitstag. Schon seit 22 Jahren ist der Sänger glücklich mit seiner Partnerin Dawn Andrews verheiratet. Tatsächlich war die Britin früher eine Backgroundtänzerin für Garys Boygroup. Anlässlich ihres Hochzeitstages teilte der Musiker jetzt ein paar süße Throwback-Fotos von ihm mit seiner Liebsten im Netz.

Auf Instagram schwärmte der Künstler: "Was wir schon alles erlebt haben. So viele Abenteuer. Vier wunderschöne Kinder. Auf weitere 22 Jahre und noch viel mehr!" Dazu postete er ein aktuelles Foto mit seiner Partnerin sowie zwei Schnappschüsse von ihrem ersten Kennenlernen im Jahr 1988. Während des gemeinsamen Fotoshootings für Garys Band Take That wusste der Sänger vermutlich noch nicht, dass eine der zwei hübschen Damen im Hintergrund seine Wegbegleiterin während der nächsten 34 Jahren sein wird.

In seiner Story teilte der "Back For Good"-Interpret zudem einen Schnappschuss, auf dem er die Hand seiner Frau hält. Auf Garys Unterarm ist ein D für Dawn zu lesen, mit einem Herz darunter und auch seine Partnerin trägt den Anfangsbuchstaben ihres Mannes unter der Haut. Den bedeutungsvollen Körperschmuck präsentierte das Paar erstmals vor genau einem Jahr an seinem 21. Hochzeitstag.

Instagram / officialgarybarlow Gary Barlow und seine Frau Dawn, 1988

Instagram / officialgarybarlow Gary Barlow und seine Frau Dawn (r.), 1988

Instagram / officialgarybarlow Tattoos von Gary Barlow und seiner Frau Dawn

