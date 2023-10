Getrennt, aber verheiratet: Fans verstehen Will Smith nicht!

Sie können es einfach nicht nachvollziehen! Mit dieser Nachricht hat wohl keiner gerechnet – Will (55) und Jada Smith (52) sind nämlich seit sieben Jahren getrennt. Trotz ihres Ehe-Aus sind die beiden Schauspieler noch verheiratet. Während dieses Modell für den "Men in Black"-Darsteller und seine Ex bestens zu funktionieren scheint, sind andere dagegen ganz anderer Meinung. Die Fans können Will einfach nicht verstehen!

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram tummeln sich nämlich unterschiedliche Kommentare. Die meisten Fans machten ihr Unverständnis deutlich und teilten ihr Mitgefühl gegenüber dem Hollywoodstar. Ein User schrieb: "Vielleicht war die offene Ehe doch nicht so das Wahre... glaube aber auch, dass der Oscar-Skandal einiges dazu beigetragen hat und die Stimmung gekippt ist." Ein anderer Follower fand, dass Jada und Will einfach nicht zusammenpassen: "Sie ist nicht die richtige für ihn." Ein anderer Kommentar lautete: "Die haben die ganze Zeit eine offene Ehe. Aber es scheint, dass die Ehe zu weit geöffnet wurde. Armer Will."

Das Beziehungsende war überraschend, denn nach dem Eklat bei den Oscars soll das einstige Paar einen Experten aufgesucht haben. "Im Moment sind sie dabei, die Dinge zu klären. Sie haben sich gemeinsam in Therapie begeben und versuchen, das Beste aus einer ziemlich schrecklichen Situation herauszuholen", erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly.

Anzeige

Getty Images Will und Jada Pinkett-Smith, November 2021

Anzeige

Getty Images Will Smith bei den Oscars, 2022

Anzeige

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith bei einer Oscar-Party, 2014

Anzeige



