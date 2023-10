Joe Jonas und Sophie Turner wollen "tolle Co-Eltern" sein!

Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) wollen sich wohl zusammenraufen. Nachdem der Sänger und die Schauspielerin ihre Trennung bekannt gegeben hatten, feuerten die beiden mit Vorwürfen gegeneinander. Dabei war es vor allem um die gemeinsamen Kinder gegangen. Doch mit einer Mediation sollte das Sorgerecht geregelt werden. Und das war offenbar erfolgreich – denn jetzt melden Joe und Sophie sich persönlich zu Wort.

"Nach einer produktiven und erfolgreichen Mediation haben wir vereinbart, dass die Kinder gleichermaßen Zeit in liebevollen Haushalten in den USA und Großbritannien verbringen werden", heißt es in einer Erklärung gegenüber Page Six. Offenbar gehen Joe und Sophie nun friedlich auseinander. Und sie wollen wohl auch in Zukunft einen vernünftigen Umgang miteinander pflegen: "Wir freuen uns darauf, tolle Co-Eltern zu werden."

Vor allem Sophie scheint bereit zu sein, ein neues Leben als Single-Mama zu starten. Sie meldete sich bereits im Netz zurück und teilte ein Bild ihres neuen Armbandes in ihrer Instagram-Story. Auf den feinen Perlen um ihr Handgelenk bilden die Buchstaben das Wort "Fearless" – zu Deutsch furchtlos. Es schien, als wolle sie mit diesem kleinen Statement ihren Neuanfang markieren.

Anzeige

Instagram / joejonas Joe Jonas und Sophie Turner

Anzeige

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner in Toronto, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de