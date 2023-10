Ohne Döner wären Loredana und Karim Adeyemi nicht zusammen!

Wie haben sich Loredana Zefi (28) und Karim Adeyemi (21) kennengelernt? Nach der On-off-Beziehung mit Mozzik hat die Rapperin in dem Fußballspieler von Borussia Dortmund die Liebe gefunden. Seit Anfang des Jahres sind die beiden inzwischen ein Paar und zeigen sich auch im Netz verliebt. Nun packt Loredana aus, wie sie ihren Liebsten kennengelernt hat: Alles begann mit der Lust auf einen Döner...

Deutschrap ideal verrät Loredana, dass sie in einem Hotel in Düsseldorf mitten in der Nacht Lust auf Döner bekommen habe. Plötzlich habe Karim sie auf Instagram angeschrieben und sie nach einem Treffen gefragt – nur wegen des Döners sagte die Musikerin zu! "Ich bin gerast, war in 20 Minuten in Dortmund", erzählt sie. Dort wurde Loredanas Hunger dann endlich gestillt. "Ein Date ist es nicht, ich habe Hunger. Kannst du jetzt bitte zwei Döner holen?", habe sie gefragt – diese Anweisung habe Karim sofort befolgt und ihr den Mitternachtssnack anstandslos besorgt.

Aus diesem Döner sei dann mehr geworden – obwohl Loredana zunächst nicht viel von Karim gehalten haben. "Ich habe da nicht wirklich viel nachgedacht, es ging mir wirklich nur um den Döner. Und als ich satt war, habe ich gemerkt, ich habe einen guten Jungen neben mir. Der ist lustig", führt Loredana weiter aus.

Instagram / karim_adeyemi Loredana mit ihrem Freund Karim Adeyemi

Instagram / loredana Loredana und Karim Adeyemi im September 2023

