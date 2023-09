So verliebt! Loredana und Karim Adeyemi teilen Fotos im Netz

Sie schweben auf Wolke sieben! Vor einigen Wochen waren die Spekulationen um Loredana Zefis (28) Liebesleben noch groß gewesen. Kurze Zeit später gab sie bekannt, dass sie wieder in festen Händen sei. Nach ihrer On-off-Beziehung mit Rapper Mozzik sieht man die Musikerin nun an der Seite des Fußballspielers Karim Adeyemi (21). Die beiden scheinen sehr happy miteinander zu sein. So posten Loredana und Karim gerne Fotos von sich zusammen im Netz!

Seitdem ihre Beziehung kein Geheimnis mehr ist, müssen die beiden sich nicht länger zurückhalten. Das Paar präsentiert sich gerne schwer verliebt auf Social Media. Über die neue Instagram-Funktion Broadcast, gibt das Paar gerne private Einblicke in ihr gemeinsames Liebesleben. Ob Fotos beim Essen, Selfies oder kurze Videos – alles ist dabei!

Der Ex-Mann der Rapperin scheint nicht sonderlich viel von Loredanas neuer Beziehung zu halten. Denn nachdem das Paar ihre Beziehung bekannt gegeben hatte, teilte Mozzik ein Foto von sich, auf dem er ein Bayern-Trikot trägt. Dazu schreibt er: "Ab heute Bayern." Dies soll wohl eine Anspielung auf Karim sein, der bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht.

Instagram / loredana Loredana und Karim Adeyemi im September 2023

Instagram / loredana Loredana und Karim Adeyemi im September 2023

Instagram / loredana Loredana und Karim Adeyemi im September 2023

