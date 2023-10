Von wegen kurz gesehen: Mrs.Marlisa straft Nico Legat Lügen!

Mrs.Marlisa hat gegen Nico Legat ein Ass in der Hinterhand! Die Influencerin hatte erzählt, mit dem Temptation Island-Kandidaten eine erotische Freundschaft Plus am Laufen zu haben. Nico stritt das ab: Er kenne sie gar nicht. Die beiden hätten sich nur zwei Mal auf Partys gesehen und dabei insgesamt circa zehn bis 15 Minuten allein miteinander gesprochen. Doch das entspricht offensichtlich nicht der Wahrheit. Marlisa schießt jetzt mit unzähligen Fotos der beiden zurück!

Auf Instagram teilt sie ein Video, das Nicos Behauptung, sie nicht zu kennen, im Keim erstickt: Der Clip besteht aus zahlreichen Fotos der beiden, auf denen sie zusammen in verschiedenen Locations zu sehen sind. Auch etwas intimere Aufnahmen sind dabei, auf denen sich Marlisa an den Muskelmann kuschelt. "Was man alles so in zehn bis 15 Minuten schafft…", schreibt sie ironisch dazu. So wenig Kontakt, wie Nico behauptet, kann es zwischen den beiden also nicht geben...

Die Fans feiern Marlisa in den Kommentaren für ihre Aktion. Auch ihre Reality-TV-Kollegen sind begeistert: "Kurz mal K.o. geschlagen mit Niveau", lobt Gloria Glumac. "Ach Maus, der labert doch den ganzen Tag Kacke", tröstet Maria Lo Porto. Jona Steinig (28), Charline Grothe (27) oder Nessi von Coupleontour senden zahlreiche amüsierte Lachsmileys.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und Nico Legat

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und Nico Legat, Realitystars

Instagram / mrs.marlisa Nico Legat und Mrs.Marlisa, "B:Real"-Sternchen

