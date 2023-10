Lenny Kravitz zeigt sich in neuem Musikvideo komplett nackt!

Lenny Kravitz (59) bringt seine Fans ins Schwitzen! Bereits 1989 hatte der Sänger seinen allerersten Plattenvertrag unterzeichnet – und gehört seitdem zu einem der besten Musiker jemals. Im Laufe seiner Karriere sammelte er zahlreiche goldene und Platin-Schallplatten ein. Auch mit fast 60 Jahren hat der Rocker nichts von seinem Charme eingebüßt. In seinem neuen Musikvideo zeigt Lenny jetzt komplett nackt seinen durchtrainierten Körper!

Auf Instagram teilt er einige Ausschnitte aus dem Musikvideo zu seinem neuen Song "TK421" – und die haben es in sich! Lenny rekelt sich in dem Clip nicht nur mit gespreizten Beinen in einer Badewanne, sondern posiert auch splitterfasernackt! Sein durchtrainierter Körper mit den stahlharten Bauchmuskeln kommt dabei perfekt zur Geltung – sein bestes Stück verdeckt der Künstler lediglich sporadisch mit einer Hand.

Lennys Fans kommen durch die heißen Aufnahmen richtig in Wallung. Sie schicken zahlreiche Flammenemojis und drücken ihre Begeisterung für den Adoniskörper aus. "Ich werde nicht einmal zugeben, wie oft ich das gesehen habe", "So heiß", "Ich brauche eine Sauerstoffflasche" und "Jetzt hast du meine volle Aufmerksamkeit", schwärmen sie.

Getty Images Lenny Kravitz bei den Oscars 2023

Getty Images Lenny Kravitz beim iHeartRadio Music Festival im September 2023

Getty Images Lenny Kravitz bei der Pariser Fashion Week 2023

