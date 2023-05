Lenny Kravitz wird 59: Naomi Campbell gratuliert liebevoll

Lenny Kravitz (59) spielt eine wichtige Rolle in Naomi Campbells (53) Leben. Auf den ersten Blick verbindet den Rockstar und das Model wohl eher wenig. Während er für seine Songs wie "Are You Gonna Go My Way" oder seine Filmrollen wie unter anderem in Die Tribute von Panem bekannt ist, verzaubert sie seit Jahren auf den Laufstegen der Welt. Aber die beiden sind wohl schon lange beste Freunde: Zu Lennys Geburtstag schickt Naomi ihm eine liebevolle Botschaft.

Auf Instagram schreibt Naomi ihrem Kumpel in Großbuchstaben einen herzlichen Geburtstagsgruß. "Happy Birthday, mein Darling Lenny. Wir lieben dich, Bruder/Patenonkel. Du bist der ultimative Rockstar", schwärmt die Britin. Dazu teilt sie nicht nur ein Foto von sich und Lenny, sondern auch eines mit ihrer kleinen Tochter: Während die stolze Mutter ihren Nachwuchs auf dem Arm hält und in die Kamera lacht, hält der Patenonkel liebevoll das kleine Händchen.

Vor wenigen Tagen feierte auch Naomi ihren Geburtstag. Auf einer Luxusjacht zelebrierte sie ihren 53. Ehrentag. Zu Gast waren aber nicht nur jede Menge Freunde. Naomi hatte auch ihre Tochter dabei, die sie bisher konsequent aus der Öffentlichkeit hält. In eine rosafarbene Plüschdecke gehüllt, wurde die Kleine über das Deck getragen.

Getty Images Lenny Kravitz und Naomi Campbell

Getty Images Naomi Campbell bei der Premiere von "Killers of the Flower Moon" in Cannes

ActionPress Naomi Campbell mit ihrer Tochter, Mai 2023

