Nina Noel in Sorge: Muss die Entbindung eingeleitet werden?

Ein Besuch beim Frauenarzt sorgt bei Nina Noel (34) für Tränen! Die Influencerin und ihr Verlobter Tony erwarten aktuell ihr drittes gemeinsames Kind. Die Schwangerschaft ist schon weit fortgeschritten, denn bereits am kommenden Freitag ist der errechnete Geburtstermin! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin will ihre Tochter unbedingt natürlich auf die Welt bringen. Doch die letzten Tage waren eine Achterbahn der Gefühle für Nina...

Auf Instagram erzählt sie, dass ihr beim Frauenarzt auferlegt worden sei, die Geburt ihres Babys noch in dieser Woche einzuleiten. Das Mädchen wiege bereits 4225 Gramm und sei damit zu schwer, um noch länger zu warten. "Ich habe so geheult, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hatte so einen Zusammenbruch", berichtet Nina. Sie wolle ihr Kind auf gar keinen Fall zu früh aus dem Bauch holen: "Ich will in die Natur nicht eingreifen. [...] Ich habe auch tierische Angst vor der Einleitung."

Deshalb holte Nina sich im Krankenhaus noch eine Zweitmeinung ein. Und tatsächlich! Nach mehrfachem Messen wird ihr Kind nur auf 3620 Gramm geschätzt: "Also ganz weit weg von Einleitung oder Kaiserschnitt oder sonst irgendwas!" Die Schwangere könne also ganz entspannt darauf warten, bis sich ihre Tochter von selbst auf den Weg macht. "Solange das Baby gut versorgt ist und es mir gut geht, gibt es keinen Grund, das Baby einzuleiten", freut sie sich.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Freund Tony

Instagram / ninanoel Nina Noel im September 2023

Instagram / ninanoel Nina Noel im September 2022

