War Jadas damalige Affäre Grund für Trennung von Will Smith?

Veranlasste dies die beiden zur Trennung? Will (55) und Jada Pinkett-Smith (52) galten viele Jahre lang als eingespieltes Team. Doch ihre Beziehung schien in den vergangenen Jahren deutlich zu bröckeln. Zuletzt kam es dann noch dicker: In einem Interview enthüllte die Schauspielerin, dass sie und ihr langjähriger Partner bereits seit sieben Jahren getrennt sind. Ein Blick in die Vergangenheit lässt nun vermuten: Könnte ein damaliger Flirt von Jada der wahre Trennungsgrund sein?

In dem aktuellen Interview verriet die 52-Jährige nicht, woran ihre Ehe letztlich "zerbrochen" war. Jedoch lässt ein Vorfall, der ausgerechnet im Trennungsjahr stattgefunden hatte, nun aufhorchen. Denn sie hatte damals eine Affäre mit dem 21 Jahre jüngeren Musiker August Alsina (31) – das hatte Jada 2020 selbst preisgegeben. In ihrer Talkshow "Red Table Talk" hatte sie sich daraufhin mit ihrem Mann zusammengesetzt und über die Liebelei gesprochen. "Wir waren getrennt. [...] Von da an, als die Zeit verging, hatte ich eine andere Art Beziehung mit August", hatte sie dem "Men in Black"-Star damals gesagt.

Ob ihre damalige Romanze mit dem Sänger jedoch für die Trennung von Will verantwortlich gewesen war, ist ungewiss. Gegenüber People verriet die Moderatorin dennoch erst kürzlich: "Wir haben einige wirklich schwere Arbeit zusammen gemacht. Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie es für uns weitergeht."

Getty Images August Alsina und Jada Pinkett-Smith bei den BET Awards 2017

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2022

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith, 2019

