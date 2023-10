Blackout: Können "Are You The One?"-Stars noch gewinnen?

Werden die Are You The One? – Reality Stars in Love-Kandidaten es noch schaffen? In der Kuppelshow können die TV-Sternchen in diesem Jahr eine ordentliche Stange Geld verdienen: nämlich 230.000 Euro! So hatte Max die eigentliche Gewinnsumme von 180.000 Euro angehoben, indem er seinen Gegenspieler verkaufte – Peter musste deshalb seine Sachen packen und die Villa verlassen. Doch war das alles umsonst? Denn die Kandidaten haben in der vorletzten Matching Night ein Blackout und bleiben somit nur bei einem gefundenen Perfect Match.

In der aktuellen Doppelfolge mischen die Teilnehmer ordentlich durch und müssen dafür mit den Konsequenzen leben: Bis auf das Licht, das für das Match von Darya und Danilo (26) steht, geht keine weitere Lampe an – und damit sind 50.000 Euro einfach weg! "Boom. Blackout", kommentiert Moderatorin Sophia Thomalla (34) das Ergebnis und fügt hinzu: "Somit hat sich die Gewinnsumme verändert: Es geht ab sofort um 180.000 Euro. Also ich sage es ganz ehrlich: Mich hat es nicht gewundert. […] Eure Gespräche sind so gehaltvoll wie Toastbrot."

Die Realitystars reagieren sichtlich geschockt auf den Verlust – aber auch auf die dadurch gewonnene Erkenntnis: Obwohl sich Sabrina und Emanuell (30) von Anfang an sehr gut miteinander verstehen, sind sie kein Perfect Match. Auch Paco und Alicia sowie Jenny und Marvin sind zu aller Überraschung ebenfalls keins.

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla am "Are You The One – Reality Stars in Love"-Set

Instagram / emanuell.wss Emanuell Weißenberger, Realitystar

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, Realitystar

