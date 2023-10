Eric Sindermann lässt sich für Geld Firmenlogos tätowieren

Er verkauft seinen Körper! Eric Sindermann (35) war durch seine Teilnahme an der zweiten Staffel der Sendung Ex on the Beach einem breiteren Publikum bekannt geworden. Es folgten Auftritte in weiteren Shows. Zudem ist er fester Bestandteil der Reality-Soap B:REAL – Echte Promis, echtes Leben. Dort leakte er zuletzt seinen Kampfpartner für das Boxevent Fame Fighting – und kassierte deshalb eine dicke Vertragsstrafe. Um diesen Verlust wieder auszugleichen, hat Eric sich nun etwas ganz Besonderes ausgedacht!

Wie der Realitystar auf Instagram ausplaudert, habe er sich eine Aktion überlegt, mit der sich seine Teilnahme an dem Boxevent trotz der Gagenkürzung für ihn lohne: "Jede Firma in Deutschland und der ganzen Welt hat jetzt die Chance, ihr Firmenlogo auf meinem Körper zu verewigen. Aber ich meine kein abziehbares Tattoo. Ihr könnt euch euer Firmenlogo auf meinem Körper tätowieren lassen", verkündet der Promi Big Brother-Teilnehmer.

Doch diese Werbeaktion lässt sich Dr. Sindsen, wie er sich selbst nennt, ordentlich bezahlen. Wer ihn als Werbefläche nutzen möchte, muss dafür nämlich tief in die Tasche greifen: "Die billigste Stelle wird einmal hier unten auf der Wade sein, für 35.000 Euro und die teuerste Stelle wird hier oben auf meiner Stirn sein, für zehn Millionen Euro", erklärt Eric weiter. Die Investition lohne sich vor allem deswegen, weil er weiterhin im Fernsehen zu sehen sein werde.

RTL II Eric Sindermann bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

