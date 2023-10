Mit Travis' Mama: Taylor Swift in voller Montur beim Spiel!

Alle guten Dinge sind drei! Schon seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass zwischen Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) etwas läuft. Die Sängerin befeuert die Gerüchte immer wieder selbst, da sie den NFL-Star schon zweimal bei seinen Spielen von der Tribüne aus angefeuert hat. Beim ersten Mal sind sie sogar zusammen nach Hause gefahren. Nach einer Woche Pause ist Taylor nun erneut bei Travis' Spiel!

Am Donnerstagabend spielten die Kansas City Chiefs in ihrer Heimat gegen die Denver Broncos. Für das Footballspiel nahm auch Taylor wieder den Weg auf sich und flog nach Missouri. Auf den Fotos feuert die "All Too Well"-Interpretin ihren Schwarm neben seiner Mutter Donna Kelce an. Dabei trägt Taylor zu ihrem schwarzen Outfit sogar eine Chiefs-Jacke und passenden roten Lippenstift. Sie scheint sich mit Donna und dem Rest der Promi-Lounge wieder bestens zu verstehen.

Mittlerweile gilt Taylor schon als kleiner Glücksbringer für die Kansas City Chiefs. Denn bei allen drei Spielen, die sie besuchte, gewann das Team! Beim vorletzten Spiel gegen die Minnesota Vikings konnten sie zwar auch einen Sieg mit nach Hause bringen, aber Travis verletzte sich an seinem Knöchel. Viele führten das auf die Abwesenheit seiner Herzdame zurück.

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Anzeige

Getty Images Taylor Swift neben Donna Kelce beim Spiel der Chiefs gegen die Broncos

Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de