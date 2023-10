Taylor-Romanze: Travis Kelce kann nicht aufhören zu grinsen!

Er grinst bis über beide Ohren! Seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass Travis Kelce (33) mit Taylor Swift (33) anbandelt. Offiziell bestätigt haben der NFL-Star und die Popsängerin ihre Liaison bislang nicht – allerdings brodelt die Gerüchteküche seit Taylors Stadionbesuch beim Spiel der Chiefs in Kansas City umso mehr. Doch auch der Profispieler kann seine Zuneigung nicht länger verstecken: Travis strahlt wie ein Honigkuchenpferd.

Der 33-Jährige konnte sich am Dienstag in der neuen Episode des "Chasin' It"-Podcasts das Lächeln nicht verkneifen. Auf die Frage von Moderator Trey Wingo, ob er dachte, dass sich das Ganze mit Taylor so entwickelt, musste der NFL-Spieler schmunzeln. "Ich hatte keine Ahnung, Mann", erklärte Travis und fügte verheißungsvoll hinzu: "Du kannst mir nicht erzählen, dass es irgendjemand anders auch getan hat. Aber ich kann mich nicht darüber beklagen, wie sich das alles entwickelt hat."

Aber auch seine Mutter Donna Kelce soll was Taylor angeht Feuer und Flamme sein. "Donna ist eine Mutter, die nur das Beste für ihre Kinder will", stellte ein Insider gegenüber Daily Mail klar. Offenbar hat der Tight End schon den Segen von ihr bekommen! "Nach den letzten Wochen mit all dem, was mit Taylor und ihrem Sohn passiert ist, denkt sie, dass Taylor so ein liebenswerter Mensch ist", berichtete die Quelle weiter.

Getty Images Taylor Swift beim Spiel von Travis Kelce im September 2023

Getty Images Taylor Swift im September 2023

Getty Images Donna Kelce und Travis Kelce im Juli 2023

