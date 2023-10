Nach Beef: "Are You The One?"-Mike und Kim landen im Bett

Mike Heiter (31) ist das Körperliche wohl wichtiger als der Respekt. Bei Are You The One? – Reality Stars in Love fühlten sich der Love Island-Star und Kim Virginia (28) sehr zueinander hingezogen. Trotzdem sind sie kein Perfect Match, weshalb ihre Romanze in einem riesigen Drama ausartete. Der Tattooliebhaber machte ihr mehrere Male klar, dass das Ganze mit ihnen durch sei, da sie ihm gegenüber respektlos gewesen war. Doch Mike änderte jetzt seine Meinung und steigt wieder mit Kim in die Kiste!

In der aktuellen Doppelfolge kommen sich der Ex von Elena Miras (31) und die einstige Der Bachelor-Kandidatin wieder nahe: Sie schlafen zunächst wieder in einem Bett und knutschen herum. Eine Nacht später legen sie sogar einen obendrauf, denn sie verschwinden gemeinsam im Boom Boom Room – und dort geht es richtig zur Sache: Sie haben Sex! "Ein Arrangement unter zwei Erwachsenen", betitelt der 31-Jährige ihr Comeback, während die 28-Jährige schwärmt: "Der Vibe ist einfach da […]. Der Sex ist einfach einmalig bei uns."

Dass Mike und Kim wieder anbandeln, kann Moderatorin Sophia Thomalla (34) in der Matching Night aber natürlich nicht unkommentiert lassen. "Die Fronten sind geklärt und es geht nur um den körperlichen Austausch, um mehr auch nicht", begründet er die intime Versöhnung und erklärt, dass das seinem hohen Testosteronspiegel geschuldet sei.

Mike Heiter, Realitystar

Kim Virginia Hartung im Oktober 2023

Mike Heiter, Realitystar

