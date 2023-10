Prinzessin Leonor von Spanien strahlt in ihrer Uniform!

Prinzessin Leonor (17) fühlt sich in ihrer neuen Robe offensichtlich sehr wohl! Als ältester Nachwuchs von König Felipe (55) und Königin Letizia (51) kommen eine Menge Aufgaben auf die junge Royal-Lady zu. Denn vor rund zwei Monaten ging es für die Spanierin an die Militärakademie von Saragossa, wo sie auch schon offiziell zum Kadetten ernannt wurde. Anlässlich des Nationalfeiertags stattete Leonor ihrem zu Hause einen Besuch ab und stahl allen anderen in ihrer Uniform die Show!

Anlässlich des spanischen Nationalfeiertags kam es im königlichen Palast zu einem pompösen Empfang, bei dem auch die 17-Jährige anwesend war. Während sich Felipe und Letizia in glamouröse Outfits schmissen, erschien Leonor in ihrer Uniform und sah dabei einfach blendend aus! Freudestrahlend und wie ein echter Profi begrüßte sie an der Seite ihrer Eltern die Ehrengäste und kam ihren Pflichten als Thronfolgerin nach.

Mitte August musste sich Leonor von ihrer Familie verabschieden. Während ihrer Mutter Letizia das Abschiednehmen sichtlich schwergefallen war, wirkte der Teenager sehr gelassen. Leonor lächelte in die Kamera und schien sich auf das neue Abenteuer zu freuen.

ActionPress Prinzessin Leonor mit ihrer Mutter Königin Letizia, Oktober 2023

ActionPress / MC Boti Prinzessin Leonor mit ihren Eltern beim spanischen Nationalfeiertag, Oktober 2023

Getty Images Prinzessin Leonor von Spanien und ihre Mutter Königin Letizia im August 2023

