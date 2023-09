Prinzessin Leonor strahlt vor stolz bei Kadettenzeremonie

Prinzessin Leonor von Spanien (17) feiert den ersten Meilenstein ihrer Ausbildung! Die älteste Tochter von König Felipe (55) und Königin Letizia (51) hat in diesem Jahr ihren Schulabschluss gemacht. Vor rund einem Monat begann dann auch schon ihr neuer Lebensabschnitt: Sie startete an der Militärakademie von Saragossa, wie einst ihr Vater und Großvater. Nun wird Leonor im Rahmen einer Zeremonie offiziell zum Kadetten ernannt!

Am Dienstag fand in der Militärschule der 17-Jährigen die sogenannte Säbelzeremonie statt, die den Erwerb des Kadettentitels symbolisiert. Leonor marschierte dabei in Reih und Glied neben den anderen Kadetten und strahlt vor Stolz. Gekleidet in eine beige Uniform mit roten Verzierungen und einem ebenfalls roten Barett nahm sie einen Säbel entgegen und posierte anschließend für ein paar Schnappschüsse.

Die Ausbildung des royalen Nachwuchses auf der Militärakademie wird drei Jahre dauern. Sie muss laut Daily Mail im Anschluss daran aber wohl weiter die Schulbank drücken: Denn danach soll sie erst die Marineschule und anschließend die Luftakademie besuchen. Leonor betonte in einer Rede: "Ich bin glücklich, weil ich weiß, wie sehr die Spanier unsere Streitkräfte schätzen. [...] Ich bin sehr aufgeregt und entschlossen, weiterzulernen und mein Bestes zu geben."

Anzeige

PPE/Thorton Prinzessin Leonor von Spanien im September 2023

Anzeige

PPE/Thorton Prinzessin Leonor von Spanien

Anzeige

PPE/Thorton Prinzessin Leonor von Spanien bei der Säbelzeremonie auf der Militärakademie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de