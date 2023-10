"Überleben": Jada Pinkett-Smith verkaufte als Teenie Drogen

Sie packt weiter über ihre Vergangenheit aus. Jada Pinkett-Smith (52) sorgte zuletzt für ordentlich Schlagzeilen. Die Schauspielerin verriet, dass sie und ihr langjähriger Partner Will Smith (55) bereits seit sieben Jahren getrennt sind. Das Paar arbeite dennoch an sich. Doch das sollte noch nicht alles gewesen sein. Die "Girls Trip"-Darstellerin enthüllt ein weiteres, sehr privates Detail: Jada hat als Teenager mit Drogen gedealt.

Im Interview mit People erinnert sich die 52-Jährige an ihre Kindheit: "Meine Eltern waren drogenabhängig." Ihre Abwesenheit habe dazu geführt, dass ihre Großmutter sich fortan um sie kümmerte. "Sie hat mir beigebracht, mich nie von einem Mann abhängig zu machen. [...] Ich wusste, dass ich für alles, was ich brauchte, selbst sorgen musste. Also beschloss ich, Drogen zu verkaufen", erklärt Jada. Vor allem ihre damaligen Lebensumstände hätten sie dazu getrieben, diesen Schritt zu gehen. Für die zweifache Mutter sei der Verkauf von Drogen "damals eine Maßnahme [gewesen], um zu überleben".

Ihre Kindheit ist jedoch nicht das einzige, über das sie mit der US-amerikanischen Zeitschrift spricht. Sie bricht zudem ihr Schweigen zu Wills Oscar-Eklat im vergangenen Jahr. Wie sie selbst verrät, habe der Vorfall sie in einen Schock versetzt: "Ich dachte: 'Das ist ein Sketch.'" Demnach habe Jada ihren Augen zunächst nicht trauen können.

Getty Images Jada Pinkett-Smith, 2022

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith im Februar 2022

Getty Images Will Smith und Chris Rock bei den "Oscars" 2022

