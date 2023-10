Darum haben Jada Pinkett-Smith und Will keinen Ehevertrag

Sie plaudert private Details aus. Jada Pinkett-Smith (52) und ihr Mann Will (55) sind in aller Munde. Jedoch nicht aufgrund ihrer erfolgreichen Schauspielkarrieren. Es ist vor allem das Liebesleben der Filmstars, das ihre Fans ins Staunen versetzt. Erst vor wenigen Tagen plauderte Jada aus, dass sie und der "Men in Black"-Darsteller seit sieben Jahren getrennt leben. Jetzt kommt ein weiteres Detail ans Licht: Jada und Will haben gar keinen Ehevertrag!

Im Interview mit Parade erinnert sich die 52-Jährige an ihre Hochzeit zurück: "Es war für uns beide ein sehr realer Moment, einander anzusehen [...] zu erkennen, dass es auf dieser Reise schwierige Zeiten geben wird." Wie Jada weiter berichtet, habe das Paar einander daraufhin ein ganz bestimmtes Versprechen gemacht: "Egal was passiert, wir werden es schaffen. Und deshalb brauchen wir keinen Ehevertrag, denn ich verspreche, dass eine Scheidung nicht nötig sein wird, weil wir es schon bewältigen werden."

Dies ist nicht das einzige Detail, das die "Girls Trip"-Darstellerin zuletzt über ihre Ehe enthüllte. Bevor Will vergangenes Jahr bei den Oscars auf die Bühne gestürmt war und Chris Rock eine Ohrfeige verpasst hatte, soll er Jada als "meine Frau" betitelt haben. "Wir haben uns schon lange nicht mehr Mann und Frau genannt. Ich fragte mich, was gerade hier los ist", erinnerte sie sich in der "Today Show".

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith, Schauspieler

Instagram / jadapinkettsmith Schauspielerin Jada Pinkett-Smith posiert

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2022

