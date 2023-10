Filip schätzt Sommerhaus-Chancen von Serkan und Samira ein

Können sie es schaffen? Bei Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) könnte es zurzeit wohl kaum besser laufen. Die beiden Reality-TV-Teilnehmer hatten sich in der Datingshow Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Kurz darauf war ihre Tochter geboren worden. In diesem Jahr gaben sich die beiden Turteltauben das Jawort. Gerade erst wurde bekannt gegeben, dass die beiden nun auch im Sommerhaus der Stars mitmischen werden. Nun schätzt Serkans enger Freund Filip Pavlovic (29) exklusiv für Promiflash die Siegeschancen von Serkan und Samira ein!

Gegenüber Promiflash verrät der Dschungelcamp-Sieger, ob er glaubt, dass das frischgebackene Ehepaar eine Chance auf den Gewinn hat: "Er ist ein super ehrgeiziger Typ. Er versucht natürlich auch immer, das Bestmögliche aus sich herauszuholen." Zudem betont Filip, dass Serkan sich auch immer gut mit anderen Personen verstehe: "Ich glaube, er wird auf jeden Fall gute Karten haben." Dennoch ließe sich schwer sagen, ob sie am Ende wirklich den Sieg nach Hause holen können, da das auch immer von den anderen Kandidaten abhänge.

Generell gefalle dem einstigen Bachelorette-Teilnehmer die diesjährige Staffel extrem gut. "Man muss aber auch sagen, 'Das Sommerhaus der Stars' war lange nicht mehr so unterhaltsam wie diese Staffel", plaudert Filip aus. Daher gucke er sich die Show zurzeit sehr gerne an.

RTL Samira Klampfl und Serkan Yavuz, Sommerhaus-Kandidaten 2023

Instagram / serkan_yavuz Filip Pavlovic und Serkan Yavuz

Lenthe, Andre / ActionPress Filip Pavlovic am Flughafen nach seinem Dschungelcamp-Sieg

