"Große Scheiße": Khloé Kardashian schießt gegen Kris Jenner

Khloé Kardashian (39) hat die Nase voll. Die Kardashians sind die wohl bekannteste Familie der TV-Landschaft. Doch trotz ihres weltweiten Erfolgs und ihres Lebens im Luxus herrscht auch bei ihnen nicht immer Harmonie. Ganz im Gegenteil sogar: Während der Aufnahmen ihrer Show kommt es regelmäßig zum verbalen Schlagabtausch zwischen den Realitystars. So auch zuletzt: Khloé konfrontiert ihre Mutter Kris (67) mit einem angeblichen Fehler aus deren Vergangenheit.

Die 39-Jährige stellt Kris zur Rede, da diese ihrem Vater damals fremdgegangen sein soll. In The Kardashians gibt sie ihrer Mutter zu verstehen: "Wann auch immer du bereit bist, zuzugeben, dass du große Scheiße gebaut hast." Kris entgegnet den Vorwürfen ihrer Tochter nur mit: "Ich habe keine große Scheiße gebaut." Doch damit nicht genug. Offenbar verärgert sie die Antwort der 67-Jährigen so sehr, dass sie sich daraufhin deutliche Worte findet: "Mir wird verdammt noch mal nie zugehört. Wir haben ein Pflaster über ein Einschussloch geklebt."

Wie das Gespräch der beiden weiter verläuft, wird sich noch zeigen. Es ist jedoch nicht die erste Kritik, die Khloé an dem Kardashian-Oberhaupt äußert. In ihrer Show sprach sie über ihre äußerlichen Veränderungen. "Wer weiß, ob ich jemals auf die Idee gekommen wäre, eine Nasenkorrektur zu brauchen, wenn ich meine Mutter nie über meine Nase hätte reden hören", sagte sie damals.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner, Realitystar

Anzeige

Getty Images Kris Jenner und Khloé Kardashian, Oktober 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de