Ist er dabei? Chris Broy hat Lust auf "Promi Big Brother"!

Wer zieht in diesem Jahr in den berühmt-berüchtigten TV-Container? Vor wenigen Tagen wurden die ersten zwei prominenten Kandidaten der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel bekanntgegeben: Neben Peter Klein (56) wird auch Yeliz Koc (29) am 20. November in Deutschlands bekannteste Fernseh-WG einziehen. Bekommen die beiden dort womöglich Gesellschaft von diesem Realitystar? Chris Broy (34) macht im Promiflash-Interview jedenfalls deutlich, dass er Lust auf "Promi Big Brother" hat!

Im Rahmen der Dreharbeiten zu B:Real – Echte Promis, echtes Leben quatscht der Ex von Eva Benetatou (31) gegenüber Promiflash über seine Zukunft im TV. "Wo ich jetzt noch nicht war, wäre 'Promi Big Brother' oder das Dschungelcamp. Den Rest habe ich ja schon hinter mir", betont Chris und fügt außerdem hinzu: "Aber Promi BB – eine der großen Liveshows [...] – wäre cool."

Aber nicht nur Formate wie "Promi Big Brother" oder "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" haben Chris' Interesse geweckt – auch die Suche nach der Liebe im TV käme für den Vater eines Sohnes infrage. "Vielleicht werde ich auch irgendwann mal zum Ende meiner Karriere ein Datingformat machen – aber da müssen die coolen Leute noch dabei sein", überlegt er.

Chris Broy, Reality-TV-Bekanntheit

Chris Broy, Reality-TV-Darsteller

Chris Broy, Realitystar

