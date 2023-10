Joe Jonas nicht begeistert von Sophie-Taylor-Freundschaft!

Diese Konstellation ist ihm wohl ein Dorn im Auge! Seit der Trennung von Joe Jonas (34) verbringt seine Noch-Ehefrau Sophie Turner (27) aktuell viel Zeit mit Taylor Swift (33) – und davon soll der Sänger wohl alles andere als begeistert sein. "Joe ist angewidert von der Art und Weise, wie Taylor versucht, das Ganze in ein Highschool-Spiel mit gemeinen Mädchen zu verwandeln", berichtet ein enger Vertrauter gegenüber Heat Magazine. Was Joe noch an ihrer Freundschaft stört, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

