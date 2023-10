Neue Heimat Nizza? Paulina Ljubas ist wirklich ausgewandert

Wagt sie einen kompletten Neuanfang? Paulina Ljubas (26) hatte bereits vor einigen Monaten angekündigt: Sie will dieses Jahr noch auswandern. Der Grund: Paulina ist mit der Mentalität der Menschen und dem Wetter nicht wirklich zufrieden. Außerdem wollte die Beauty am Meer wohnen. Auch seine Wohnung hatte der Realitystar bereits gekündigt. Und nun war es so weit: Paulinas Umzug stand an.

In ihrer Instagram-Story gibt die Influencerin bereits einen ersten Sneakpeak: "Einfach mein ganzes Leben im Transporter und meinem Golf." Dazu teilt sie ein Video aus einem Auto. Nach der langen Fahrt stand offenbar das Ausräumen an. "Alle Sachen sind in der Wohnung, denn ich wohne jetzt im vierten Stock ohne Aufzug. Direkt am Meer", erzählt Paulina in einer Sequenz. Aus ihrer neuen Heimat macht sie allerdings ein Geheimnis. "Wisst ihr, was ich ja schon bisschen liebe? Dass ihr alle Rätsel ratet, wo ich denn jetzt wohne", freut sich Paulina. Im Hintergrund ist allerdings eine französische Flagge zu erkennen. Außerdem läuft Paulina durch eine Gasse mit einem Optiker, den es nur in Nizza gibt. Ist ihr neuer Wohnort also die traumhafte Stadt an der französischen Riviera?

Falls Paulina wirklich nach Nizza gezogen sein sollte, ist sie nicht der einzige Realitystar, der in der französischen Stadt seine Heimat gefunden hat. Auch Tommy Pedroni wohnt in dem Ort am Meer. Im Netz kursierten bereits vor einiger Zeit Gerüchte, dass die beiden anbandeln könnten. Bisher äußerten sich aber weder Paulina noch Tommy zu den Spekulationen.

