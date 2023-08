Darum möchte Paulina Ljubas bald in ein anderes Land ziehen!

Gibt es einen bestimmten Grund für ihren Umzug? Paulina Ljubas (26) ist als Stella Freis bei Köln 50667 deutschlandweit bekannt geworden. Danach glänzte sie aber vor allem in Reality-TV-Formaten. Unter anderem nahm sie bei Temptation Island V.I.P sowie Ex on the Beach teil. Doch trotz ihres Erfolgs im deutschen Fernsehen will die Beauty bald in ein anderes Land auswandern. Nun verrät Paulina auch, warum sie wegziehen will!

In ihrer Instagram-Story erklärt die 26-Jährige, dass sie gemerkt habe, dass ihre Zeit in ihrer aktuellen Heimat vorbei sei. "Mir gefällt die Mentalität und das Wetter einfach nicht so gut in Deutschland. Ich möchte gerne an einem Ort leben, der nah am Meer ist und wo das Wetter die meiste Zeit einfach warm ist." Für sie habe aber auch schon immer festgestanden, dass sie nicht für immer in Köln bleiben möchte. Wohin die Reise geht, stehe noch nicht endgültig fest, doch momentan lerne sie die Landessprache ihres aktuellen Favoriten und wolle "dort bald mal 'Probewohnen'."

Und wann kehrt Paulina Köln den Rücken zu? "Ende des Jahres werde ich meine Wohnung kündigen und umziehen. Das ist auf jeden Fall beschlossene Sache", betont sie. Ihr Hab und Gut wolle sie wahrscheinlich verkaufen und an ihrem neuen Wohnort komplett neu starten: "Insgesamt würde ich nur das Nötigste mitnehmen."

Paulina Ljubas, Reality-TV-Bekanntheit

Paulina Ljubas, Ex-"Temptation Island V.I.P"-Kandidatin

Paulina Ljubas, Reality-TV-Darstellerin

