Nicht nur Model: Das ist Leni Klums anderer Traumjob!

Sie hat noch ein zweites Standbein! Leni Klum (19) ist die älteste Tochter von Heidi Klum (50). Auf ihre berühmte Mama ist die Blondine aber schon lange nicht mehr angewiesen. Die Schönheit steht nämlich schon einige Zeit auf eigenen Beinen und ist mittlerweile auch selbst als Model erfolgreich. Doch sollte es damit irgendwann nicht mehr klappen, hat die Beauty einen Plan B. Das liebt Leni an ihrem zweiten Traumjob so sehr.

Im Interview mit Gala gibt die 19-Jährige Einblicke in ihr Innenarchitektur-Studium. "Es ist cool, dass man einen Raum verändern kann, indem man nur kleine Dinge austauscht oder aber, indem man sehr viel macht", schwärmt sie. Das erinnere sie an etwas: "Es ist ein bisschen wie Mode, man stylt nicht nur Menschen, sondern das Innere von Häusern. Ich mag es sehr."

Doch woher kommt Lenis Interesse an Innenarchitektur? Mama Heidi ist sich sicher: "Wahrscheinlich kommt es daher, dass sie in meinem Haus in Los Angeles in einer sehr farbenfrohen, zusammengewürfelten Umgebung aufgewachsen ist [...]." Doch genau das habe Leni zu etwas anderem inspiriert: "Ich brauchte in meinem eigenen Zuhause einen Kontrast, deshalb ist es ganz weiß und minimalistisch eingerichtet."

Getty Images Leni Klum, Model

Getty Images Leni Klum im September 2023

Getty Images Leni Klum, Model

