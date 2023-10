Nun also doch: Micaela Schäfer träumt von Heirat und Kindern

Läuten bald die Hochzeitsglocken im Hause Schäfer? Bereits seit vier Jahren ist Micaela Schäfer (39) mit ihrem Partner Adriano Hess zusammen – und in der Beziehung so glücklich wie noch nie! Deshalb hat das Erotiksternchen jetzt sogar ihre Meinung zum Heiraten und zum Kinderkriegen geändert. "Man weiß ja auch nie, vielleicht läuten die Hochzeitsglocken oder vielleicht bekomme ich ja auch mal eine kleine Nacktschnecke", deutet sie im Promiflash-Interview verheißungsvoll an.

