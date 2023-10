Wohnen Gigi Hadid und Bradley etwa heimlich bei diesem Star?

Sie bietet ihnen Unterschlupf. Aktuell sorgen Gigi Hadid (28) und Bradley Cooper (48) für so manch eine Schlagzeile. Zwar weniger im beruflichen Sinne, aber dafür mit ihrem Liebesleben. Denn das hatte sich zuletzt etwas verändert. Demnach soll der Schauspieler das Model daten. Um trotz des dauerhaften Medienrummels auch Zweisamkeit genießen zu können, habe ihnen eine bestimmte Person unter die Arme gegriffen. Taylor Swift (33) soll Gigi und Bradley ihre Villa zur Verfügung gestellt haben.

Wie The Mirror berichtet, soll das angebliche Paar Tay Tays Haus in Rhode Island als geheimes Liebesnest genutzt haben. Auf insgesamt 11.000 Quadratmetern habe die "Cruel Summer"-Interpretin den beiden die nötige Privatsphäre gewährt. "Obwohl Gigi und Bradley ihre eigenen Immobilien in New York haben, wollten sie einen privateren Ort, an dem sie Zeit verbringen [...] konnten", verrät ein Insider und fügt hinzu: "Taylor war nur allzu gerne bereit, ihnen zu helfen. Sie sagte, die Tür zu ihrem Haus stehe ihnen immer offen."

Wie die Quelle weiter berichtet, sei Taylor "eine echte Romantikerin". Kein Wunder also, dass sie ihre Freunde in deren Liebesleben unterstützt. Außerdem scheint es sie selbst zuletzt ordentlich erwischt zu haben. Der neue Mann an ihrer Seite soll der NFL-Star Travis Kelce (34) sein.

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Gigi Hadid, Model

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

