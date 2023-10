Bei Debüt: Julian Nagelsmann begeistert im lässigen Outfit

Er stellt seinen guten Geschmack mal wieder unter Beweis. Julian Nagelsmann ist der neue Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Nachdem das Team unter Hansi Flick (58) fast nur noch Pleiten einfahren konnte, wurde der Trainer freigestellt und der ehemalige Coach des FC Bayern übernahm die DFB-Elf. Am Samstag stand für Julian und seine Mannschaft die erste Probe an. Für sein Debüt hat sich der Trainer ordentlich in Schale geschmissen.

Julian entschied sich für eine lässige, karierte Hemdjacke in den Farben hellblau, grau und weiß. Darunter trug er einen schwarzen Rollkragenpullover, eine dunkle Hose und helle Turnschuhe. Im Vergleich: Sein Vorgänger Hansi hatte zuvor meist auf weiße Hemden und den eher sportlichen Look gesetzt.

Auf einen seiner Stars musste Julian allerdings verzichten. Joshua Kimmich (28) brach die USA-Reise vorzeitig ab. "Aufgrund eines grippalen Infekts wird Joshua Kimmich, der die vergangenen beiden Tage nicht mit der Mannschaft hatte trainieren können, noch heute die Rückreise nach München antreten", teilte der DFB in einer offiziellen Mitteilung mit.

Getty Images Julian Nagelsmann beim Freundschaftsspiel gegen die USA

Getty Images Julian Nagelsmann vor dem Freundschaftsspiel gegen die USA

Getty Images Joshua Kimmich bei einer PK

