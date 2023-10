Daniel Donskoy startet in Amerika als Schauspieler durch!

Er stellt wieder einmal sein Können unter Beweis. Daniel Donskoy zählt aktuell zu den begehrtesten Schauspielern. Mit seinem vielschichtigen Talent erobert der gebürtige Russe das Publikum wie im Sturm: Er hat bereits in Serien wie The Crown und im Tatort mitgewirkt, im Jahr 2021 den Deutschen Filmpreis moderiert und tritt zudem gelegentlich als Sänger auf. Wie gut der Filmstar ankommt, wird nun abermals deutlich: Daniel startet auch in den USA so richtig durch!

Seit Ende September ist der 33-Jährige in New Jersey in der Bühnen-Adaption der Autobiografie von Władysław Szpilman als "Der Pianist" zu sehen. Wie Bild berichtet, sind Broadway-Kritiker dabei von seiner Schauspielerei und seinem Klavierspiel mehr als begeistert: Man vergleicht ihn sogar mit dem Oscar-Preisträger und Komponisten Adrien Brody (50).

Dass Daniel immer wieder mit neuen Facetten überrascht, ist dabei kein Geheimnis. Erst vor einigen Monaten hatte er gegenüber Promiflash verraten, dass er sich gerne mal an ein anderes Genre trauen wolle. "Ich fände es schön, so etwas ganz Modernes oder so eine Zukunftsgeschichte zu erzählen. Ansonsten liegen mir Dramen sehr am Herzen, es liegen ja noch zwei harte, dramatische Produktionen vor mir", erklärte der ehemalige The Masked Singer-Gewinner.

