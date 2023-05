"The Masked Singer"-Finale: Daniel Donskoy sitzt im Rateteam

Für das The Masked Singer-Finale kehrt ein ganz besonderer Gast zurück! Woche für Woche bekommen Rea Garvey (50) und Ruth Moschner (47) im Rateteam der Gesangsshow Unterstützung von einem Promi, der den Stimmen hinter den Masken auf die Schliche kommen soll. Einige davon standen auch schon selbst auf der Bühne: So haben in der aktuellen Staffel bereits Rick Kavanian (52) aka Rosty und Sarah Engels (30) als das Skelett mitgeraten. Zum Finale kommt jetzt der Sieger der vergangenen Staffel ins Panel!

In der vergangenen Staffel gewann der Maulwurf die Show: Darunter steckte Daniel Donskoy. Der Schauspieler hat die Spannung im Finale der Show also bereits hautnah erlebt – und wird sie nun von der anderen Seite aus verfolgen, wie auf Instagram bekannt gegeben wurde. "Wenn sich jemand bestens auskennt, dann ja wohl er!", teaserte die Show an.

Die Fans in den Kommentaren sind begeistert vom Rategast im Finale. "Oh mein Gott, ist das toll! Einer der Besten, die jemals bei 'Masked Singer' waren!", schwärmt ein Zuschauer. "Daniel Donskoy – yes, das kann nur supergut werden. Toller, sympathischer Typ" und "Daniel im Finale im Rateteam ist das Beste, was ihr machen konntet… ich freue mich sehr!", stimmten ihm weitere zu.

