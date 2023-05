Schlimme Zustände an Filmsets? Daniel Donskoy redet Klartext

Was sagt Daniel Donskoy über die Filmbranche? In den vergangenen Wochen wurde eine Diskussion über die angeblich untragbaren Zustände an Filmsets losgetreten. Im Promiflash-Interview spricht der Schauspieler jetzt über seine eigenen Erfahrungen: "Zum Teil ist die Arbeit wirklich sehr hart. Natürlich ist das so. Das ist aber in jeder Branche so." Daher sei es wichtig, dass die Probleme sichtbar werden – doch glaubt er an einen Wandel?

