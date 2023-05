Schlimme Zustände an Filmsets? Das meint Daniel Donskoy!

Daniel Donskoy zweifelt Veränderungen an. Der gebürtige Russe war unter anderem durch seine Rollen im Tatort oder im Film "Crescendo" bekannt geworden. Zudem verkörperte er in der Netflix-Erfolgsserie The Crown Prinzessin Dianas (✝36) Liebhaber und zeigte sein Können in Bibi & Tina – Die Serie. Zuletzt kam immer wieder scharfe Kritik an den Umständen und dem Verhalten in der Filmindustrie auf. Promiflash verriet Daniel nun seine Meinung dazu.

Promiflash plauderte beim Deutschen Filmpreis mit dem 33-Jährigen über seinen Berufsstand. "Zum Teil ist die Arbeit wirklich sehr hart", gestand er ein, doch behauptete auch: "Natürlich ist das so, das ist aber in jeder Branche so. Ich glaube, die Filmbranche ist genau wie alle anderen Branchen und hat die gleichen Probleme. Dass diese jetzt sichtbar werden und auch darüber gesprochen wird, ist sehr wichtig." Doch Daniel gab auch zu, nicht sicher zu sein, ob sich dadurch wirklich etwas verändern werde.

Laut Schauspielkollegin Nora Tschirner (41) müssen die Verantwortlichen in der Filmindustrie dafür Sorge tragen, dass sich etwas ändert. Es sei ein absolut offenes Geheimnis, dass teils untragbare Zustände an vielen Sets vorherrschen würden. "Jeder in einer hohen Position steht immer in Verantwortung, sich einzusetzen für Wandel", hatte die "Keinohrhasen"-Darstellerin im Netz verkündet.

Daniel Donskoy, Schauspieler

Daniel Donskoy, Schauspieler

Nora Tschirner, Schauspielerin

