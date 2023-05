Daniel Donskoy will schauspielerisch komplett Neues wagen!

Daniel Donskoy ist offen für Veränderungen. Der Schauspieler hat sich mit Rollen im Tatort oder auch in "Crescendo" einen Namen gemacht. Seit er in der Netflix-Erfolgsserie The Crown den Liebhaber von Prinzessin Diana (✝36) verkörperte, ist der gebürtige Russe kaum noch aus dem Film- und Serienuniversum wegzudenken. Trotz seiner Erfolge möchte Daniel mal etwas komplett Neues wagen, wie er im Promiflash-Interview verriet!

Promiflash traf den 33-Jährigen jetzt beim Deutschen Filmpreis an, wo er auf seine Arbeit zu sprechen kam. "Ich glaube, ich habe bisher viel historisch gedreht", teilte er mit und erklärte, dass er sich deshalb gerne an ein anderes Genre trauen wolle. "Ich fände es schön, so etwas ganz Modernes oder so eine Zukunftsgeschichte zu erzählen. Ansonsten liegen mir Dramen sehr am Herzen, es liegen ja noch zwei harte, dramatische Produktionen vor mir", plauderte der Bibi & Tina-Darsteller aus.

Doch kann sich Daniel auch etwas außerhalb der Filmbranche vorstellen? "Mein Fokus ist auf jeden Fall Schauspielerei und Musik und das Erschaffen von Shows", stellte er klar und fügte dem hinzu: "Wenn's meine eigenen [Shows] sind, vielleicht, aber mal gucken." Schließlich hatte er bei The Masked Singer eine gute Zeit, allerdings will er sich noch nicht festlegen, ob er nochmal an diesem Format mitwirken wird.

Getty Images Daniel Donskoy beim Deutschen Filmpreis, Mai 2023

Getty Images Daniel Donskoy, Schauspieler

Getty Images Daniel Donskoy im Juni 2022 in Berlin

