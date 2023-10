Bei Promi BB: Yeliz Koc hat Angst vor dem Kippen-Entzug!

Yeliz Koc (29) muss schon bald auf den einen oder anderen Glimmstängel verzichten! Die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (31) ist nämlich ein Teil der neuen Staffel von Promi Big Brother – und in dem berühmt-berüchtigten TV-Container bekommen die Promis nur eine gewisse Ration an Zigaretten. Dass ihr schon bald die Schachtel weggenommen wird, findet die Mutter der kleinen Snow (2) wohl alles andere als lustig: Yeliz fürchtet sich nämlich schon jetzt vor dem Nikotinentzug!

In ihrer Instagram-Story deutet Yeliz jetzt an, dass sie offenbar gar nicht so viel Angst vor dem mageren Speiseplan hat – dafür stressen sie ganz andere Regeln im TV-Container. "Schlimmer wird es ohne Zigaretten", befürchtet die stolze Mutter einer Tochter und fügt außerdem hinzu: "Und mit kaltem Wasser und einem ungemütlichen Schlafplatz."

Yeliz ist aber natürlich nicht der einzige Realitystar, der bei "Promi Big Brother" ab dem 20. November unter ärmlichen Bedingungen leben muss! Auch Iris Kleins (56) Ex Peter Klein (56) steht als Kandidat schon fest. Um die weiteren Teilnehmer macht der Sender bislang allerdings noch ein großes Geheimnis.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2023

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Action Press / azee Peter Klein, Ex von Iris Klein

