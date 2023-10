Dekadent: Prinz Harry und Meghan reisen auf Milliardärsinsel

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) gönnen sich eine teure Auszeit. Für das Ehepaar hatte es in den vergangenen Wochen einiges zu tun gegeben. Unter anderem hatten sie sich in Deutschland bei den Invictus Games präsentiert. Danach gönnten sie sich eine kurze, aber romantische Auszeit und reisten in den portugiesischen Ort Melides. Nun geht es für die royalen Aussteiger aber in einen längeren Urlaub: Harry und Meghan verbringen einen echten Luxusaufenthalt auf einer exklusiven Insel.

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, sollen Harry und Meghan auf die Karibikinsel Canouan gejettet sein. Die Insel ist ein wirklich exklusiver Ort, denn es handelt sich um einen Prominenten-Hotspot. Laut dem Magazin ist Canouan als die Insel, auf der "Milliardäre den Millionären entkommen wollen", bekannt. Superstars wie George Clooney (62) oder Leonardo DiCaprio (48) sind offenbar Stammgäste. Passanten sollen den 39-Jährigen und seine Liebste bereits an einem Yachthafen gesehen haben. Bilder zeigen die beiden Hand in Hand. Ein Augenzeuge erzählt: "Sie sahen einfach so glücklich aus, gemeinsam Urlaub zu haben."

Bei ihrer Portugal-Reise konnten Harry und Meghan aber nicht nur das Land genießen. Sie machten auch eine spontane Promi-Bekanntschaft. Denn die zweifachen Eltern besuchten ein Restaurant, in dem auch Marvel-Star Chris Evans (42) mit seiner frisch angetrauten Gattin Alba Baptista (26) zu Gast war. Die beiden Paare sollen sich ganz zufällig getroffen, aber sehr gut verstanden haben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019

Instagram / chrisevans Chris Evans und Alba Baptista

