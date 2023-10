Darum ging Taylor Swifts Film einen Tag früher an den Start!

Die Fans mussten einen Tag weniger warten! Eigentlich sollte Taylor Swifts (33) Konzertfilm namens "Taylor Swift: The Eras Tour" erst am Freitag, den 13. Oktober, in den Kinos anlaufen – doch zahlreiche US-amerikanische und kanadische Swifties kamen schon vor dem offiziellen Start in den Genuss des musikalischen Streifens. Kurzfristig wurden nämlich zusätzlich neue Termine für den Donnerstag bekanntgegeben. Aber warum öffneten die Kinos für Taylors Streifen nun doch schon einen Tag früher als geplant ihre Türen?

Taylor meldete sich auf X zu Wort, um ihren Fans die vorgezogene Premiere zu erklären. "Wegen einer noch nie dagewesenen Nachfrage werden wir in den USA und Kanada schon am Donnerstag die ersten Vorführungen vom Eras-Tour-Konzertfilm starten!", begründete die "Getaway Car"-Interpretin und fügte hinzu: "Außerdem werden wir am Freitag und während des Wochenendes noch zusätzliche Vorführungen organisieren." Sie könne es noch gar nicht begreifen, dass die Vorfreude ihrer Fans so groß ist.

Bei dieser großen Nachfrage ist es auch kein Wunder, dass Taytay mit "Taylor Swift: The Eras Tour" eine Menge Geld einstreicht! Laut einem Bericht von Deadline habe die Geschäftsfrau allein mit dem Vorverkauf der Kinotickets weltweit umgerechnet über 140 Millionen Euro Umsatz gemacht. Damit überholt die Songwriterin im Vorverkauf sogar den diesjährigen Kassenschlager "Barbie".

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift bei der Premiere ihres Konzertfilms "Taylor Swift: The Eras Tour" im Oktober 2023

Getty Images Margot Robbie im Juni 2023

