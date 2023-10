Heidi Klum zeigt heiße Schnappschüsse ihrer Modelanfänge!

Auch Heidi Klum (50) hat mal klein angefangen! Bekanntheit hatte das Model 1992 mit seiner Teilnahme an dem Wettbewerb Model ’92 erlangt, welcher im Rahmen von Thomas Gottschalks (73) Sendung "Gottschalk Late Night" stattgefunden hatte. Mittlerweile ist die Bergisch Gladbacherin aus der internationalen Fashionszene gar nicht mehr wegzudenken und sucht bei Germany's Next Topmodel längst selbst nach Deutschlands hübschesten Nachwuchsmodels. Nun teilt Heidi heiße Bilder aus den Anfängen ihrer Modelkarriere!

Auf Instagram beglückt die Beauty ihre Follower nun mit ein paar Fotos, mit denen sie sich damals an dem Wettbewerb beworben hatte, der ihr Leben veränderte. Darauf posiert die damals 19-Jährige in verschiedenen Badeanzügen und zeigt, wie viele verschiedene Posen sie schon damals draufhatte. "Meine Mom hat mir eine Kiste mit vielen alten Fotos aus dem Keller mitgebracht", erklärt Heidi in ihrem Beitrag.

Doch nicht bloß von sich selbst teilt Heidi immer mal wieder gerne ungesehene und vor allem alte Bilder. Erst kürzlich gratulierte die 50-Jährige ihrer Tochter Lou (14) und auch Sohnemann Henry (18) mit niedlichen Babyfotos zum Geburtstag.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum, 1992

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrer Tochter Lou als Baby

