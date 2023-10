Süße Überraschung: Madonnas Töchter eröffnen Tour mit ihr

Sie unterstützen ihre Mutter tatkräftig. Madonna (65) hatte einen Zusammenbruch während der Proben für ihre Tour. Die Sängerin musste sogar von einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. In dieser schweren Zeit war vor allem ihre Familie für sie da gewesen. Nun steht für die Musikerin allerdings dennoch ihre große Tournee an. Der Auftakt startete direkt mit einer niedlichen Überraschung für die Besucher.

Madonna brachte am Samstagabend die O2-Arena im Londoner Stadtteil Greenwich zum Leuchten und gab damit den Startschuss für ihre sensationelle Celebration-Tour in Großbritannien. Ein überraschender Moment während der Show war der Auftritt von Madonna an der Seite ihrer 17-jährigen Tochter Mercy James (17), die in die Tasten eines Flügels schlug und das Instrumentalstück zu "Bad Girl" spielte. Auch ihre 10-jährige Tochter Estere verzauberte das Publikum, als sie zu einem Mashup des berühmtesten Songs ihrer Mutter über den Laufsteg stolzierte und dabei eine improvisierte Tanzeinlage zum Besten gab.

Die Fans waren begeistert von den bewegenden Mutter-Tochter-Momenten. "Das war das Highlight der Show", schrieb ein Fan auf TikTok, während ein anderer ergänzte: "Wow, Mercy ist so eine talentierte Pianistin!" "17 Jahre alt und du willst alle anderen übertrumpfen? Ok Mädchen!", fügte ein dritter Fan hinzu.

Getty Images Madonna, März 2016

Getty Images Madonna, Musikerin

Getty Images Madonna, Sängerin

