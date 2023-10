Diesen bizarren Spitznamen haben Anna Wintours Enkel für sie

Anna Wintour (73) plaudert über ihre Enkel. In dem Film "Der Teufel trägt Prada" soll die Chefredakteurin der US-amerikanischen Vogue als Vorbild für die einschüchternde Rolle der Miranda Priestly gedient haben. Doch die Britin ist eben nicht nur eine berühmt-berüchtigte Modezarin, sondern auch stolze Oma von drei Enkelkindern. Jetzt gibt Anna preis, welchen skurrilen Spitznamen ihre Enkel für sie haben!

"Wie nennen dich eigentlich deine Enkelkinder?", lautet in dem Podcast "The Run-Through with Vogue" nun eine Frage an die Modejournalistin. Die Vogue-Chefin antwortet ehrlich auf die Frage und gibt lachend zu: "Hund – weil ich viele Hunde habe." Anna entspricht wohl nicht dem klassischen Bild einer herkömmlichen Oma – das beweist auch ihr eher untraditionelle Spitzname von ihren Enkelkindern.

Die Fashion-Diva war in erster Ehe mit dem Kinderpsychologen David Shaffer verheiratet. Seit 2020 ist sie von ihrem zweiten Ehemann, Shelby Bryan, getrennt. Seither gilt die Modeikone offiziell als Single. Während der diesjährigen Met Gala in New York wurde über eine mögliche Beziehung zu dem englischen Schauspieler Bill Nighy gemunkelt. Anna und Bill sind laut dem Sprecher des Schauspielers aber kein Paar.

Getty Images Anna Wintour im April 2023 in New York

Getty Images Anna Wintour und Bill Nighy auf der Met Gala 2023

Getty Images Anna Wintour, Vogue-Chefin

