Fünf Jahre Ehe: Maren Morris und Ryan Hurd sind getrennt!

Sie ziehen einen Schlussstrich! Maren Morris und Ryan Hurd lernten sich im Jahr 2014 kennen, als die beiden Songwriter gemeinsam an dem Hit "Last Turn Home" von Tim McGraw schrieben. Ein Jahr später machten die beiden ihre Liebe offiziell. Im Jahr 2018 heiratete das Liebespaar. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Maren und Ryan gehen ab jetzt getrennte Wege!

Wie Us Weekly berichtet, hat Maren bereits am 2. Oktober dieses Jahres die Scheidung eingereicht. Als Grund für das Ehe-Aus soll die Sängerin "unüberbrückbare Differenzen" genannt haben. Das Datum ihrer Trennung soll zudem mit dem Datum, an dem sie die Scheidung eingereicht hat, übereinstimmen. Das Ex-Paar verfügt über einen Ehevertrag. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.

Vor drei Jahren durften die beiden Musiker ihren gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen. Mit einem süßen Foto verkündete Maren damals die süßen Babynews auf Instagram: Dort posierte sie mit ihrem Babybauch nur mit einem Tuch bekleidet neben ihrem Mann. Dazu schrieb sie: "Wir sehen uns 2020, Kleines."

