Gigi und Can treten bei "Fame Fighting" gegeneinander an!

Ihre Auseinandersetzung geht in die nächste Runde! Luigi Birofio (24) und Can Kaplan sind zurzeit gemeinsam mit ihren Partnerinnen Dana Feist und Walentina Doronina (23) im Sommerhaus der Stars zu sehen. Dort herrscht zwischen den Paaren dicke Luft, weshalb es sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Reality-TV-Teilnehmern kommt. Nun können die Streithähne ihren Kampf fortführen: Bei dem Promi-Box-Event "Fame Fighting" treten Gigi und Can gegeneinander an!

Das gibt der Veranstalter jetzt auf Instagram bekannt. Zu einem Bild der beiden Kontrahenten schreibt er: "Wir denken, alle haben den Konflikt von Luigi Birofio und Can Kaplan im TV mitbekommen." Lange hätten sie mit der Veröffentlichung dieser Konstellation warten müssen, doch nun sei es offiziell: "Gigi kämpft gegen Can! Das wird ein Feuerwerk", verspricht der Ausrichter des Promi-Kampfes.

Auch die Fans sind total aus dem Häuschen: Dabei scheinen jedoch die meisten von ihnen hinter Gigi zu stehen. Während seine Partnerin Dana den Beitrag mit: "Jawohl mein Baby" kommentiert, scheint auch ihre Sommerhaus-Kollegin Vanessa Nwattu auf einen Sieg des Italieners zu hoffen: "Definitiv Team Gigi", scheibt sie. Doch auch andere Reality-TV-Bekanntheiten wie Lars Maucher (27), Mike Heiter (31) und Michael Schüler (26) feuern ihn in den Kommentaren an.

Anzeige

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, Realitystar

Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Can Kaplan und Walentina Doronina, "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Anzeige

RTL Dana Feist und Gigi Birofio, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de